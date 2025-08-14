На ж/д вокзале в Баку временно приостанавливается работа парковки

В рамках подготовительных работ к строительству туннеля протяжённостью около 200 метров, осуществляемых ЗАО "Бакинский метрополитен", начато строительство вентиляционной шахты вблизи станции метро "28 Мая", рядом с железнодорожным вокзалом, принадлежащим ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как сообщили Day.Az в АЖД, одна из строительных площадок расположена на парковке, реконструированной для встречи и проводов пассажиров - на перекрёстке улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая, рядом с вокзалом.

В целях соблюдения требований безопасности территория будет ограждена, и с 18 августа работа парковки будет временно приостановлена.

Строительные работы не повлияют на функционирование железнодорожного вокзала и не нарушат график движения поездов.