"Зиря" рассталась с тренером Эльтуном Ягублу.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
