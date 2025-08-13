15 азербайджанских дзюдоистов примут участие в чемпионате мира

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в чемпионате мира среди юниоров по дзюдо в Софии, столице Болгарии, с 27 по 31 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда будет представлена в личных соревнованиях 15 спортсменами (восемь юношей, семь девушек) в 10 весовых категориях.

В последний день турнира наши дзюдоисты также выйдут на татами в смешанном командном зачете.

Тренерский штаб утвердил следующий состав: Гюльшан Гусейнова, Хадиджа Абдуллаева (обе 44 кг), Нармин Агамирзазаде, Лейла Алекперова (обе 48 кг), Айсун Мамедова (52 кг), Самая Юсифли (57 кг), Масума Мамедли (70 кг), Анар Гулиев, Рза Халилли (оба 50 кг), Расул Ализаде, Магомедали Гусиев (оба по 55 кг), Зейд Алескеров, Роял Гаибов (оба по 60 кг), Магомед Агакишиев (73 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг).

В смешанных командных соревнованиях Амин Мехтиев будет представлять нашу страну в весовой категории до 81 кг.

Отметим, что в чемпионате мира примут участие 593 спортсмена (313 юношей, 280 девушек) из 75 стран.