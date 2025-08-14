США потребовали от ЕС "заткнуться"

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент предложил странам Евросоюза "действовать или заткнуться" в деле введения санкций против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Bloomberg.

Министр считает, что странам Европы следует поддержать повышение пошлин в торговле с КНР и другими государствами, которые покупают российские энергоносители.

По его словам, санкционные меры против Москвы могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи президентов США и России, которая пройдет 15 августа на Аляске. "Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Самое время либо выступить, либо заткнуться", - заявил Бессент.