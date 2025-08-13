Обнародовано число трудоустроенных жителей, переселенных в Карабах

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает активные мероприятия по трудоустройству жителей, переселяемых на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Из этих жителей уже обеспечена занятость около 5300 человек. Из них для 415 человек в рамках программы самозанятости созданы небольшие хозяйства.

245 человек из числа вернувшихся в родные края были привлечены на подготовительные курсы по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда. Осуществляется также трудоустройство выпускников курсов по вновь освоенным профессиям.

Для еще 652 человек из числа жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории, в настоящее время ведется работа по обеспечению занятости.