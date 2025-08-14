Водитель, незаконно занимавшийся пассажироперевозками, задержан

Водитель, занимавшийся незаконными пассажирскими перевозками, задержан на посту экологического контроля.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что после проведения профилактической беседы с водителем Алифагой Агиль оглы Гасановым в отношении него была оформлена соответствующая документация, а собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.

По решению суда он арестован в административном порядке на 20 суток.

Главное управление ГДП вновь напомнило водителям, что пассажирские перевозки должны осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, а безопасность пассажиров при этом должна быть полностью обеспечена.