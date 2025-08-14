Водитель, незаконно занимавшийся пассажироперевозками, задержан - ВИДЕО
Водитель, занимавшийся незаконными пассажирскими перевозками, задержан на посту экологического контроля.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.
Отмечается, что после проведения профилактической беседы с водителем Алифагой Агиль оглы Гасановым в отношении него была оформлена соответствующая документация, а собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.
По решению суда он арестован в административном порядке на 20 суток.
Главное управление ГДП вновь напомнило водителям, что пассажирские перевозки должны осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, а безопасность пассажиров при этом должна быть полностью обеспечена.
