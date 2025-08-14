Завершены съемки фильма, посвященного первой женщине-капитану Азербайджана

Успешно завершились съемки художественного фильма "Шовкет", посвященного первой женщине-капитану Азербайджана Шовкет Салимовой. Фильм снят по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). Его основная цель - донести до широкой аудитории средствами художественного кино жизненный путь женщины, оставившей неизгладимый след в истории отечественного мореплавания, а также рассказать о вкладе Азербайджана и национального судоходства в годы Второй мировой войны и о роли женщин в морской отрасли.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ASCO, в производстве фильма приняли участие более 70 местных и зарубежных специалистов, а также свыше 100 актеров, передает Day.Az.

Образ Шовкет на экране воплотила молодая актриса Назрин Абдуллаева. В фильме также сыграли народный артист Гурбан Исмаилов, известные актеры Хикмет Рагимов, Эльсевер Рагимов, Нигяр Мурсалова и другие.

Автор идеи фильма - начальник отдела по связям с общественностью ASCO Мехман Мехтиев, сценарий написали директор музея-корабля "Сураханы" Турал Ибрагимов и Асиф Рустамов. Постановщик фильма - Асиф Рустамов, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев, главный продюсер - Турал Ибрагимов, исполнительный продюсер - Сабина Гасанова.

Во время съемок широко использовались корабли, принадлежащие флоту ASCO, а также другие реальные локации, что придало фильму высокий уровень реализма и аутентичности.

В настоящее время продолжаются работы на стадии постпродакшн.