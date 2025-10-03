В Непале выбрали новую девочку-богиню Кумари. Новым воплощением древней индуистской богини Таледжу стала двухлетняя Арья Тара Шакья.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Согласно древнему обычаю, девочку в сопровождении торжественной процессии доставили в храмовый комплекс Кумари Чоук, где она будет благословлять посетителей и участвовать в различных церемониях до достижения половой зрелости. Все это время за пределами дворца девочку будут носить на руках, поскольку обычаи запрещают Кумари ходить по земле, также как и играть с другими детьми.

По традиции, девочек-богинь выбирают из рода Шакья, принадлежащего к неварам. При выборе богини учитывается 32 "критерия совершенства". Чтобы доказать, что они не боятся темноты, девочки должны провести ночь в храме с отрубленными головами буйволов.