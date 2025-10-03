https://news.day.az/unusual/1785291.html Новая серия кадров, отмеченных ВМО - ФОТО Всемирная метеорологическая организация отметила еще несколько значимых снимков этого года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Эти изображения отражают важные климатические и погодные явления, фиксируемые по всему миру.
Всемирная метеорологическая организация отметила еще несколько значимых снимков этого года.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эти изображения отражают важные климатические и погодные явления, фиксируемые по всему миру.
Отбор произведен с учетом научной значимости и визуальной информативности, что позволяет лучше понять текущие изменения в атмосфере и их влияние на окружающую среду.
