Одно из сильнейших наводнений в современной истории произошло в раздираемом гражданской войной Судане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ООН опасаются резкого усиления эпидемии холеры в регионе.
