В Калифорнии произошел взрыв и пожар на НПЗ

В Калифорнии произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron, сообщила газета Los Angeles Times.

Как передает Day.Az, по словам главы округа Лос-Анджелес Холли Митчелл, сведений о пострадавших не поступало, эвакуация жителей не требуется.

Управление по контролю качества воздуха заявило, что пока не зафиксировало в этом районе повышенного уровня загрязнения, но "ситуация может измениться".