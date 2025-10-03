https://news.day.az/world/1785305.html В Калифорнии произошел взрыв и пожар на НПЗ - ВИДЕО В Калифорнии произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron, сообщила газета Los Angeles Times. Как передает Day.Az, по словам главы округа Лос-Анджелес Холли Митчелл, сведений о пострадавших не поступало, эвакуация жителей не требуется.
