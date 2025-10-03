https://news.day.az/society/1785337.html ДТП в Билясуваре - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автомагистрали Билясувар-Бахрамтепе, на территории села Аразбари Билясуварского района. В результате столкновения автомобилей VAZ 2107 и Mercedec есть погибшие и пострадавшие. По факту проводится расследование.
