ДТП в Билясуваре - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автомагистрали Билясувар-Бахрамтепе, на территории села Аразбари Билясуварского района. В результате столкновения автомобилей VAZ 2107 и Mercedec есть погибшие и пострадавшие. По факту проводится расследование.