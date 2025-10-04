https://news.day.az/world/1785608.html В Германии задержали запускавшего дроны у аэропорта мужчину Полиция Германии задержала 41-летнего хорвата за запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у аэропорта города Франкфурт-на-Майне. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный отчет немецкой федеральной полиции.
