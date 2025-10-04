https://news.day.az/society/1785579.html В Баку строится гигантский корабль - ВИДЕО В Баку строится гигантский корабль. Как передает Day.Az со ссылкой на AZTV, работы на судне завершены на 70 процентов. Строительство корпуса судна полностью окончено. Более 80 процентов работ по трубным системам и свыше 70 процентов по электрическим системам уже выполнены.
В Баку строится гигантский корабль - ВИДЕО
В Баку строится гигантский корабль.
Как передает Day.Az со ссылкой на AZTV, работы на судне завершены на 70 процентов.
Строительство корпуса судна полностью окончено. Более 80 процентов работ по трубным системам и свыше 70 процентов по электрическим системам уже выполнены.
Корабль сможет перевозить 100 пассажиров, 56 цистерновозов и 50 грузовиков TIR.
Представляем кадры с места строительства:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре