В Баку строится гигантский корабль.

Как передает Day.Az со ссылкой на AZTV, работы на судне завершены на 70 процентов.

Строительство корпуса судна полностью окончено. Более 80 процентов работ по трубным системам и свыше 70 процентов по электрическим системам уже выполнены.

Корабль сможет перевозить 100 пассажиров, 56 цистерновозов и 50 грузовиков TIR.

Представляем кадры с места строительства: