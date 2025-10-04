Полиция провела операции

3 октября на территории страны полицейские раскрыли 36 преступлений, зарегистрированных в этот день, а также 19 ранее нераскрытых преступлений.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в общей сложности были задержаны 55 разыскиваемых лиц, в том числе 47 человек, находившихся в розыске как должники, и переданы по назначению.

Кроме того, выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками, и 4 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек.