3 октября на территории страны полицейские раскрыли 36 преступлений, зарегистрированных в этот день, а также 19 ранее нераскрытых преступлений. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.
Полиция провела операции - задержаны 50 человек
3 октября на территории страны полицейские раскрыли 36 преступлений, зарегистрированных в этот день, а также 19 ранее нераскрытых преступлений.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что в общей сложности были задержаны 55 разыскиваемых лиц, в том числе 47 человек, находившихся в розыске как должники, и переданы по назначению.
Кроме того, выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками, и 4 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек.
