Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня - День города Джебраил.

4 октября, на восьмой день Отечественной войны, город Джебраил и прилегающие к нему села были очищены от врага. 31 июля 2023 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики". Согласно Распоряжению, направленному на увековечивание исторической Победы, одержанной в Отечественной войне, 4 октября ежегодно торжественно отмечается как День города Джебраил.

Как и на других освобожденных от оккупации территориях, в Джебраиле сегодня также ведутся масштабные работы по строительству и благоустройству. В конце сентября прошлого года началось возвращение в город Джебраил. Ключи от квартир первым жителям освобожденного Джебраила вручили Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, принимавшие участие в открытии нового жилого комплекса для джебраильцев.

"Спустя долгие годы освобожден город Джебраил. Джебраил - наш!", - заявил Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу 4 октября 2020 года.

Четыре года спустя, на встрече с бывшими вынужденными переселенцами в Джебраиле глава государства сказал, что освобождение этого города имело очень большое значение, потому что это был первый город, освобожденный от оккупантов во время Второй Карабахской войны. К тому времени война шла уже неделю и было освобождено около 20 сел, в том числе села Джебраильского района, сказал Президент. Однако первым освобожденным городом был Джебраил, и Джебраильская операция имела особое значение.

Освобождение Джебраила придало вдохновения азербайджанской армии, еще более повысило ее боевой дух и укрепило веру азербайджанского народа в Победу. Потом будет много побед, но Джебраил был первым городом.

Следует напомнить, что накануне этого знакового события, 3 октября, был освобожден поселок Суговушан - небольшой, но очень важный населенный пункт. С освобождением Суговушана открывалась дорога на Агдере, перекрывался единственный путь снабжения оккупантами этого города. Освобождение Суговушана создало возможности для дальнейшего успешного развития контрнаступательной операции Азербайджанской армии и выхода к стратегическому Суговушанскому водохранилищу.

Джебраильский район был оккупирован вооруженными силами Армении 23 августа 1993 года. Захватив город, а потом и район в целом, оккупанты разграбили его и разрушили все, что поддавалось разрушению. Был сравнен с землей весь жилой фонд, школы, больницы, дома культуры. Были разрушены более сотни памятников материальной культуры, истории, наследие азербайджанского народа. По предварительным подсчетам, армянской оккупацией району был нанесен ущерб в размере около 14 миллиардов долларов.

Однако Джебраильская операция 2020 года не была первой для нашей армии на этом направлении. Напомним об успешной Горадизской операции 1994 года, об апрельских боях 2016 года, когда были освобождены важные стратегические высоты, в том числе высота Лелетепе, что позволило начать восстановление села Джоджуг Марджанлы, ставшего предзнаменованием будущих больших побед.

В октябре прошлого года на встрече с джебраильцами Президент Ильхам Алиев говорил не только о войне, но и о будущем города. Сегодня он возрождается и превращается в важный пункт на индустриальной карте Азербайджана.

В октябре 2021 года в Джебраильском районе при участии Президента страны состоялась церемония закладки фундамента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины". Этот промпарк призван стать крупным индустриальным центром Восточно-Зангезурского экономического района. У Джебраильского района большой потенциал в плане развития аграрной сферы, он также богат природными ресурсами, а удобный рельеф делает его важным звеном в развитии транспортно-логистической сети региона. Джебраил располагает почти 60 тысячами гектаров плодородной земли. Что создает прекрасные условия для развития хлопководства, виноградарства, шелководства, животноводства, формирования перерабатывающей индустрии.

В октябре прошлого года глава государства уже принимал участие в открытии новых объектов в Промпарке "Экономическая зона Аразская долина". Судя по спектру сфер, охваченных будущими предприятиями, на Джебраильский район сделан серьезный экономический расчет.

Отметим, что Джебраил является важной частью государственной стратегии по зеленому переходу.

В настоящее время в Джебраильском районе совместно с компанией bp ведется активная работа по строительству солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт. Здесь же будет построена еще одна СЭС - "Уфуг" мощностью 50 МВт. Проект "Шафаг" является инновативным - несмотря на расстояние, с запуском именно этой СЭС связана электрификация Сангачальского терминала.

"Могу сказать, что работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер. Нигде до сегодняшнего дня ни одна страна, пострадавшая от оккупации и войн, не проводила восстановительные работы такими темпами и с таким качеством. Потому что эти работы проводятся на основе широкомасштабных и очень точных планов. Утверждены генеральные планы каждого города. В каждом селе предусмотрена вся необходимая инфраструктура", - сказал на встрече с жителями Джебраила глава государства.

Сегодня в Джебраиле уже идет нормальная городская жизнь. Развивается жилой фонд, создается и развивается вся необходимая для жизни, работы и образования инфраструктура, открываются рабочие места. На днях стало известно, что начинается проектирование крупного парка в главном городе Джебраильского района.

Жизнь продолжается.