Новая волна краж с банковских карт азербайджанцев

Несмотря на то что в последние годы число краж с банковских карт заметно снизилось, в последние дни вновь фиксируются случаи попыток вмешательства в счета граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, злоумышленники активизировались и используют звонки и сообщения с зарубежных номеров, представляясь сотрудниками банков, чтобы получить доступ к финансовым данным владельцев карт.

Граждан предупреждают:

Не сообщайте никому PIN-код, CVV, коды из SMS и другую защищённую информацию. Банки не запрашивают такие сведения по телефону, мессенджерам или через SMS. При получении сомнительных звонков или сообщений следует сразу прекратить разговор и заблокировать номер.

Если вы всё же передали данные карты или заметили странные списания, необходимо немедленно связаться с банком, заблокировать карту и сообщить об операциях. В случае мошенничества или при наличии информации о подобных звонках и SMS следует также уведомить полицию и предоставить подозрительные номера.

Ведомство призывает граждан сохранять осторожность и строго соблюдать меры кибербезопасности.