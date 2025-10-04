https://news.day.az/world/1785478.html Польша направила свои войска на границы с двумя европейскими государствами Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился направить войска к границам Германии и Литвы. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Бюро национальной безопасности страны.
Польша направила свои войска на границы с двумя европейскими государствами
Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился направить войска к границам Германии и Литвы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Бюро национальной безопасности страны.
"Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже", - говорится в сообщении.
Подразделения Вооруженных ил Польши будут находиться на границе с Германией и Литвой с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года. Они будут обеспечивать порядок и безопасность в районе пунктов пропуска через госграницу.
