Найдено неожиданное «лекарство» от старости

Ученые из Корнеллского университета, Гарварда и Университета Аризоны показали, что устойчивые социальные связи могут замедлять биологическое старение организма и снижать воспаление. Исследование опубликовано в журнале Brain, Behavior, & Immunity - Health (BB&IH), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Работа основана на данных более двух тысяч взрослых участников долгосрочного проекта MIDUS (Midlife in the United States). Авторы использовали комплексный показатель - "кумулятивное социальное преимущество" (CSA), который включает прочные связи в семье, эмоциональную поддержку, участие в религиозных сообществах и активное взаимодействие в обществе.

Выяснилось, что у людей с высоким уровнем CSA эпигенетические часы, биомаркеры, определяющие темп старения организма, "отставали". Кроме того, у таких участников был ниже уровень интерлейкина-6 - белка, связанного с хроническим воспалением и ускоренным старением.

При этом исследователи не обнаружили значимых связей CSA с гормонами стресса - кортизолом, кортизоном и катехоламинами. Это указывает, что ключевой путь воздействия социальных факторов на старение связан именно с воспалительными процессами и эпигенетикой.

Авторы отмечают, что поддержание социальных контактов - не только психологическая поддержка, но и физиологический ресурс организма. Результаты исследования подтверждают: социальные связи буквально "вшиты" в биологические механизмы здоровья и могут помочь замедлить старение и продлить активную жизнь.