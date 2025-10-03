Кто может стать следующим премьером Японии?

Правительство Японии может впервые в истории страны возглавить женщина - Санаэ Такаити.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

"У Японии есть все шансы увидеть первую женщину-премьер-министра или самого молодого лидера современной эпохи после голосования на выборах главы правящей партии страны", - говорится в материале.

По данным издания, фаворитом на выборах является 64-летняя Санаэ Такаити и ее 44-летний соперник Синдзиро Коидзуми. Отмечается, что они входят в число пяти кандидатов, претендующих на место премьер-министра страны.

"Кто бы ни победил на голосовании, он унаследует партию, находящуюся в кризисе, и вялую экономику", - пишет Reuters.