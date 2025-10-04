В Джабраиле отметили День города

В освобожденном городе Джабраил, освобождённого от оккупации, уже второй год торжественно отмечают День города.

Как передает Day.Az, в начале мероприятия была представлена фото- и интерактивная выставка об истории района, его культурное наследие.

Также для маленьких жителей города были организованы face art/ feys art и интерактивные развлекательные игры.

В продолжение мероприятия деятели искусства выступили с концертной программой.

В торжественном мероприятии приняли участие спецпредставитель Президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангеланском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в этих районах Новрес Джафаров, представители интеллигенции и общественности города.

Отметим, город Джабраил был освобождён от оккупации 4 октября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 31 июля 2023 года "Об учреждении дней городов на освобождённых от оккупации территориях Азербайджанской Республики", направленного на увековечение исторической победы, одержанной в Отечественной войне, 4 октября ежегодно торжественно отмечается как День города Джабраил.