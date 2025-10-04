Английский клуб пожаловался УЕФА на судейство в матче Лиги Европы

"Ноттингем Форест" подал официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на работу судей в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы против "Мидтьюлланна", который завершился поражением англичан со счетом 2:3, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Клуб выразил возмущение тем, что главный арбитр Вилли Делажо ограничился двумя желтыми карточками для игроков датской команды, несмотря на их грубую игру. Кроме того, представители "Фореста" считают, что частые остановки матча мешали их команде поддерживать высокий темп.

После двух туров Лиги Европы "Ноттингем Форест" имеет в активе одно очко и занимает 29-е место в общей таблице турнира.