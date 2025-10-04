https://news.day.az/world/1785610.html Орбан пригрозил Брюсселю судом Если Евросоюз нарушит собственные законы и лишит Венгрию права вето, то Будапешт подаст в суд на Брюссель и выиграет. Как передает Day.Az, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.
Орбан пригрозил Брюсселю судом
Если Евросоюз нарушит собственные законы и лишит Венгрию права вето, то Будапешт подаст в суд на Брюссель и выиграет.
Как передает Day.Az, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.
"То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, - это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде", - сказал Орбан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре