Орбан пригрозил Брюсселю судом

Если Евросоюз нарушит собственные законы и лишит Венгрию права вето, то Будапешт подаст в суд на Брюссель и выиграет.

Как передает Day.Az, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

"То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, - это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде", - сказал Орбан.