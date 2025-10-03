https://news.day.az/world/1785439.html США нанесли новый удар по судну наркоторговцев США по приказу главы Белого дома Дональда Трампа нанесли новый удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы. Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщила глава Пентагона Пит Хегсет.
