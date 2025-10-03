США нанесли новый удар по судну наркоторговцев

США по приказу главы Белого дома Дональда Трампа нанесли новый удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщила глава Пентагона Пит Хегсет.

"Ранее сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими", - написал он.

Глава Пентагона добавил, что в результате удара уничтожены четыре "наркотеррориста", которые находились на борту судна.