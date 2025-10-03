Может ли сотрудник, работающий во время обеда, уйти с работы на час раньше?

В последнее время участились обсуждения, связанные с рабочим днем и рабочими часами. Одни считают, что и в Азербайджане пора переходить на четырехдневную рабочую неделю. Другие же предлагают сократить ежедневное количество рабочих часов. Еще одна инициатива заключается в том, чтобы работник, отказавшийся от обеденного перерыва, мог уходить с работы на час раньше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, юрист Экрем Гасанов отметил, что этот вопрос в первую очередь зависит от условий договора между работодателем и работником:

"То есть это вопрос, который определяется внутренними правилами трудовой дисциплины конкретного рабочего места. Если работодатель установил, что обеденный перерыв длится с 13:00 до 14:00, и в это время вы не выходите на обед, а продолжаете работать, это не означает, что вы имеете право уйти с работы раньше. Для работодателя рабочее время - это с 9:00 до 18:00, и один час из этого времени отведен на обеденный перерыв. Каждый работник имеет право воспользоваться этим перерывом.

Однако изменить время обеда можно только с согласия работодателя.

То есть вы можете договориться со своим руководителем, что будете работать в обеденный перерыв, а взамен уходить на час раньше. В противном случае это может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины".