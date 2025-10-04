Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали в после того, как автомобиль разбился у входа в здание. Инцидент привел к временной блокировке прилегающих улиц и съездов с автомагистрали.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Водитель оставался в машине почти два часа, пока сотрудники полиции не убедили его выйти. Мужчина добровольно покинул автомобиль и был взят под стражу.

"Я была проинформирована о продолжающемся инциденте у здания мэрии, которое эвакуируется из соображений предосторожности", - сообщила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Она поблагодарила экстренные службы за оперативную реакцию и заверила, что офис мэрии продолжит контролировать ситуацию.

Саперный отряд полиции осмотрел автомобиль после задержания водителя. Полиция Лос-Анджелеса заявила, что расследование завершено, и улицы вскоре будут открыты для движения. Экстренные службы продолжат мониторинг района, чтобы обеспечить безопасность жителей и сотрудников мэрии.