В Аджинохурскую степь национального парка Ахар-Бахар выпущены 11 джейранов

В рамках проекта "Охрана, реинтродукция и восстановление исторического ареала джейранов на территории Азербайджанской Республики" в Аджинохурскую степь новосозданного Национального парка Ахар-Бахар выпущены 11 джейранов.

Об этом сказала официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, сообщает Day.Az.

Она отметила, что в рамках этого проекта, начатого в 2010 году при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения IDEA и WWF, на сегодня из Ширванского национального парка были реинтродуцированы на различные территории 407 джейранов.

"Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О создании национальных парков Ахар-Бахар и Илису Азербайджанской Республики" от 14 июля 2025 года на территории Гахского, Самухского и Евлахского районов создан Национальный парк Ахар-Бахар площадью 23901,99 га, на территории Гахского и Загатальского районов - Национальный парк Илису площадью 13966 га", - сказала А.Бабаева.

Представитель службы также отметила, что во время осеннего учета млекопитающих в 2024 году в Аджинохурской степи было зафиксировано более 500 джейранов.