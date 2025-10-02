Президент Ильхам Алиев: Азербайджанско-узбекские отношения имеют многоплановую повестку сотрудничества

Азербайджанско-узбекские отношения имеют многоплановую повестку сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

"Нас радует, что взаимовыгодное сотрудничество наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, инвестиционной, сельскохозяйственной, гуманитарной сферах, в сфере безопасности и других областях с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Беспрецедентные успехи, достигнутые нами за короткий период на основе двустороннего сотрудничества, вносят вклад в прогресс наших стран, благосостояние наших народов, сотрудничество в нашем регионе, всеобщее процветание и стабильность", - подчеркнул Президент Азербайджана.