Apple поставила в сверхтонкий iPhone Air одну из самых медленных зарядок

Специалисты ChargerLAB провели серию испытаний зарядки нового iPhone Air с использованием фирменных адаптеров Apple. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно полученным в ходе тестирования данным, пиковая мощность зарядки сверхтонкого iPhone Air составляет порядка 18-19 Вт. Для сравнения: стандартный iPhone 17 достигает 27-28 Вт, а iPhone 17 Pro Max - около 36 Вт.

Apple официально заявляет, что iPhone Air, как и модели линейки iPhone 16, способен зарядиться до 50% за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт. При этом более старшие модели - iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max - восполняют половину заряда за 20 минут.

Таким образом, iPhone Air заметно уступает по скорости зарядки, однако это решение имеет и положительный эффект: меньшая мощность снижает нагрев аккумулятора, что в перспективе положительно скажется на его долговечности.

iPhone Air - это самый тонкий смартфон Apple с корпусом толщиной 5,6 мм. При весе в 165 г устройство предлагает батарею емкостью 3149 мАч, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, одну камеру, монодинамик и прочные титановые рамки.