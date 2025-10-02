Президент SOCAR назвал энергоэффективность ключом к экономии газа и росту экспорта

Повышение энергоэффективности и обеспечение того, чтобы сокращение потребления газа не происходило за счет экономического роста, остаются ключевыми приоритетами.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на открытии Евразийского форума KAZENERGY в Астане.

"Мы обнаружили множество возможностей для экономии газа за счет перехода на более энергоэффективные решения как в бытовом секторе, так и в промышленности. Это также позволяет потреблять меньше газа, который мог бы быть экспортирован", - отметил Наджаф.

Он подчеркнул, что снижение потребления газа должно рассматриваться в контексте: "Когда речь идет о Европе и сокращении потребления газа, необходимо понимать причины. Это связано с переходом на альтернативные источники или с замедлением промышленного производства и экономической активности? Для нас важно, чтобы снижение потребления газа не происходило за счет снижения промышленного производства. Предпочтение должно отдаваться альтернативным решениям, которые обеспечивают необходимую экономике энергию".

Наджаф предупредил, что замедление промышленного роста может негативно сказаться на долгосрочной стабильности: "Когда экономика замедляется, возникают проблемы. Общественность будет требовать корректировки политики, и это может привести к возвращению к решениям, которые не обеспечивают наилучшего будущего для региона. Поэтому, говоря о снижении потребления газа в отдельных странах, важно понять, что стоит за этим процессом".

Говоря о приоритетах инвестиций, он подчеркнул: "Все проекты для нас приоритетны, поскольку они дополняют друг друга. Их можно реализовывать параллельно, не мешая друг другу. Одновременная реализация нескольких проектов помогает создавать совместную инфраструктуру".

Президент SOCAR отметил экономические преимущества такого подхода: "Если задействовать буровую установку или судно сразу для пяти-шести проектов, можно значительно сэкономить, а также создать общую инфраструктуру - экспортные газо- или нефтепроводы, которые будут использоваться всеми проектами. Это снижает капитальные затраты".

В заключение он подчеркнул роль стоимости в конкурентоспособности: "Сегодня все проекты в сфере добычи конкурируют между регионами, и при принятии инвестиционных решений оценивается капиталоемкость. Чем меньше капитальные затраты, тем выше прибыльность, так как цены на нефть и газ практически одинаковы. Сравнительное преимущество достигается за счет снижения затрат. Поэтому параллельная реализация проектов помогает оптимизировать расходы".