Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене

В столице Дании Копенгагене состоялась церемония открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.
