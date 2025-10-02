Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене

В столице Дании Копенгагене состоялась церемония открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.

