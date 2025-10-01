https://news.day.az/world/1784832.html Сенат США не смог принять проект о финансировании правительства Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна". Как передает Day.Az, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.
Сенат США не смог принять проект о финансировании правительства
Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".
Как передает Day.Az, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре