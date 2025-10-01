В США полиция обезвредила аллигатора на территории частного дома

В американском штате Флорида полицейскому пришлось вступить в борьбу с крупным аллигатором, проникшим на территорию частного домовладения.

Как передает Day.Az, видеозапись инцидента опубликовало издание What's The Jam.

Жительница округа Лейк обнаружила хищную рептилию в своем саду. Прибывшие на место вызова сотрудники полиции, вооружившись веревками, приступили к поиску аллигатора. Вскоре один из полицейских обнаружил животное и атаковал его.

На записи с нагрудных камер правоохранителей и съемку, сделанную с дрона, попал момент, когда помощник шерифа округа поборол рептилию и связал ей лапы. После чего коллеги помогли ему зафиксировать пасть животного скотчем.

Пойманного аллигатора доставили в полицейский участок, а затем выпустили на волю вдали от населенных пунктов.

В результате инцидента никто не получил травм.