Ядерный цирк имени Пашиняна

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о странных дебатах в армянском парламенте.

Day.Az представляет публикацию:

Второй день подряд в парламенте Армении происходит что-то, что очень напоминает плохонький цирк.

Вчера они второй раз отрицали "геноцид", а сегодня на манеж вышел аж Никол Пашинян! Он поднял градус маразма до ядерного: заявил, что Армения намерена построить еще один ядерный реактор.

Да не простой, а маленький и ̶д̶р̶е̶в̶н̶и̶й̶ модульный.

Чуваки, вам одного полуживого реактора в Мецаморе мало? Хотите сравнять с землей свой недостроенный перекресток мира что ли?

Интересно, что у них в парламенте будет завтра. Такими темпами на трибуну выставят медведей на велосипедах.

Автор карикатуры - HSF