Италия гордится участием в инициативе с Азербайджаном - Серджо Маттарелла
Италия гордится участием в этой инициативе вместе с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Италии Серджо Маттарелла на открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.
Новость обновляется
