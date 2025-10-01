https://news.day.az/politics/1784796.html

Италия гордится участием в инициативе с Азербайджаном - Серджо Маттарелла

Италия гордится участием в этой инициативе вместе с Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Италии Серджо Маттарелла на открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку. Новость обновляется