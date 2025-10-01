Италия гордится участием в инициативе с Азербайджаном

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Италии Серджо Маттарелла на открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.

