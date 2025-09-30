Пашинян назвал мир с Азербайджаном историческим событием

"До 8 августа 2025 года Армения и Азербайджан предприняли ряд шагов для достижения мира и установления межгосударственных отношений, однако без участия президента США достичь нынешнего результата было бы невозможно".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в ПАСЕ.

"В столице США, Вашингтоне, в Белом доме была принята декларация, которой зафиксировано установление мира между Арменией и Азербайджаном. Президент Трамп в качестве свидетеля также подписал эту декларацию", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении назвал установление мира историческим событием, отметив, что это достижение не только правительства и народа Армении, но и правительства и народа Азербайджана.

"Мир - это не каникулы или отдых, мир - это ежедневный труд. Мир, как новорожденный младенец, требует ежедневной заботы. Нашему новорожденному миру сегодня исполнился 1 месяц и 22 дня, и мы должны беречь его, любить и заботиться о нем, чтобы он рос, мужал, наполнялся силой, и способствовал процветанию нашего региона Южного Кавказа", - отметил премьер-министр.