В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 1992 году, 1 октября ежегодно отмечается во всем мире, в том числе и в Азербайджане, как Международный день пожилых людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что согласно Закону "О социальной службе", пожилыми считаются лица, достигшие 70 лет.

Великий лидер Гейдар Алиев, постоянно проявлявший особую заботу о пожилых людях, обеспечивал реализацию целенаправленных мер в области их социального обеспечения. Принцип обеспечения благополучия граждан, находящийся в центре успешной политики Президента Ильхама Алиева, позволил предпринять важные шаги по усилению социальной защиты населения, в том числе пожилых граждан.

Сегодня каждый пожилой человек в нашей стране охвачен системой социального обеспечения. Им выплачиваются ежемесячные пенсии или пособия. По поручению главы государства в 2018-2025 годах реализовано пять крупных пакетов социальных реформ (реализация пятого продолжается - ред.), в результате чего социальные выплаты значительно выросли, минимальный размер пенсии увеличился почти в 3 раза, среднемесячная пенсия - в 2,6 раза, а пособия и стипендии - в 5 раз.

В рамках инициированного Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой проекта "Построение общества для людей всех возрастов: содействие благополучию пожилых людей в Азербайджане посредством активного старения", реализованного Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с Фондом ООН в области народонаселения, в последние годы были предприняты различные меры, направленные на содействие активному и здоровому образу жизни пожилых людей.

В настоящее время Агентство социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения и Агентство DOST обеспечивают социальными услугами около 4 тысяч пожилых людей. Из них 230 проживают под постоянной государственной опекой в Учреждении социального обслуживания пожилых людей, еще 3750 получают социально-бытовые услуги на дому.

Во всех учреждениях социального обслуживания, включая Учреждение социального обслуживания пожилых людей, созданы современные условия. В этих учреждениях проводятся различные мероприятия для эффективной организации досуга жителей, включая экскурсии в культурные учреждения и на различные базы отдыха, прогулки и т. д.