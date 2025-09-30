"Карабах" обратился к болельщикам
Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена", который пройдет в Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-служба чемпиона Азербайджана.
Клуб призвал болельщиков приходить на стадион заранее:
"Это позволит вам спокойно пройти на трибуны, избежать давки и даст нашей команде дополнительную мотивацию, ведь она проведет разминку при полностью заполненных трибунах. Обратите внимание: вход на стадион будет ограничен через 20 минут после начала игры. Ворота откроются за 2 часа до матча".
Отметим, что встреча "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
