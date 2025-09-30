Айхан Аббасов назначен главным тренером сборной Азербайджана

Сегодня президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с главным тренером национальной сборной Айханом Аббасовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, во время встречи Ровшан Наджаф высоко оценил работу специалиста в команде U-21, а также игру национальной сборной в матче отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Украины (1:1).

Президент АФФА обсудил с Айханом Аббасовым предстоящие игры команды Азербайджана. Ровшан Наджаф отметил, что поддержка со стороны руководства АФФА национальной сборной и главного тренера будет продолжена, и пожелал нашей команде успехов в следующих матчах.