Азиатский банк развития (АБР) стремится увеличить инвестиции в частный сектор Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель операций АБР в Азербайджане и Туркменистане Марина Роуз Бест (Marina Rose Best) на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Она подчеркнула, что АБР ежегодно инвестирует около 8 миллиардов долларов в проекты частного сектора в странах Азии и Тихоокеанского региона, и банк намерен расширять такое сотрудничество в Азербайджане, где активно развивается частный сектор.

"За последние годы мы уже реализовали несколько частных сельскохозяйственных проектов в стране. Так, в прошлом году мы предоставили компании Veyseloğlu 10 миллионов долларов для развития цепочек поставок и транспортной логистики. В рамках проекта компания внедрила электрический автопарк с многоуровневыми системами охлаждения в грузовиках. Кроме того, в проект был включен грант в размере 500 тысяч долларов, чтобы помочь местным фермерам интегрироваться в эти цепочки поставок", - отметила руководитель операций.

Она заявила, что в 2021 году банк выделил 20 миллионов долларов Bank Respublika для микрофинансирования мелких фермеров, а также 5,9 миллиона долларов на поддержку аграрных цепочек поставок и логистики.

"Мы стремимся и дальше активно сотрудничать с частным сектором, поскольку именно это сотрудничество является ключевым для развития сельского хозяйства в стране", - добавила М. Бест.