Чехия модернизирует электросети

Правительство Чехии объявило о масштабных планах по модернизации национальных электрических сетей, которые станут одной из ключевых инфраструктурных инвестиций ближайших лет.

Как передает Day.Az, основная цель программы - подготовить энергосистему страны к растущему потреблению электроэнергии и интеграции возобновляемых источников, доля которых в энергетическом балансе постоянно увеличивается.

По словам представителей Министерства промышленности и торговли, модернизация предусматривает не только обновление линий электропередачи, но и внедрение "умных" технологий управления сетью. Это позволит повысить надежность энергоснабжения и сократить риски перебоев в периоды пиковых нагрузок.

Особое внимание планируется уделить развитию распределительных сетей. Власти ожидают, что в течение следующего десятилетия значительно возрастет количество домашних солнечных установок и зарядных станций для электромобилей. Для их эффективного подключения необходимо усилить пропускную способность локальной инфраструктуры и обеспечить двусторонний обмен энергией.

Финансирование проекта будет частично обеспечено за счет европейских фондов и национального бюджета. Общий объем инвестиций оценивается в несколько сотен миллиардов чешских крон.

По мнению экспертов, реализация программы станет важным шагом на пути к энергетической независимости Чехии и достижению климатических целей Евросоюза. В то же время специалисты подчеркивают, что успех модернизации во многом будет зависеть от скорости согласования нормативных актов и уровня взаимодействия с частными компаниями, работающими в энергетическом секторе.