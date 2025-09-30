https://news.day.az/officialchronicle/1784542.html Президент Ильхам Алиев: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом, мы ощущаем это и сегодня. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.
Отметив, что в последнее время в отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном предпринимаются позитивные шаги, что нас, естественно, радует, глава государства подчеркнул: "Одним словом, наше стратегическое партнерство проявляется и в официальных документах, и в жизни, и в практических делах".
