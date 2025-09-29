19-летний футболист умер во время матча

Вратарь клуба "Колиндрес" Рауль Рамирес умер в 19 лет в результате травмы, полученной во время матча пятого испанского дивизиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Футболист получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего у него произошла остановка сердца прямо на поле. Тренер команды Рафа де ла Пенья первым попытался оказать помощь вратарю, сделал ему искусственное дыхание. Также попытку реанимации предприняла болельщица, студентка медицинского факультета, находившаяся на трибуне.

По пути в больницу Рамирес пережил вторую остановку сердца. Несмотря на усилия врачей, утром 29 сентября футболист скончался в реанимации клиники города Сантандер.

За время своей карьеры Рамирес зарекомендовал себя как один из лидеров "Колиндреса". Он был капитаном команды и помогал клубу сохранять позиции в региональных чемпионатах.