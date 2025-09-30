Фазиль Новрузов подчеркнул значимость информационной безопасности для общества
Информационная безопасность общества имеет критическое значение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Фазиль Новрузов на панельной сессии "Партнерство медиа в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности" в рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума.
"В современной цифровой среде информационная безопасность общества имеет критическое значение. Поэтому государство, СМИ, общественность должны безотлагательно и непрерывно работать в этом направлении. В противном случае существует опасность, что технологические инновации, применение искусственного интеллекта и современных коммуникаций послужат не развитию общества, а деградации", - сказал Фазиль Новрузов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре