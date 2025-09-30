https://news.day.az/sport/1784372.html Очередное назначение азербайджанского судьи ФИФА Азербайджанский судья ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение. Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, Агаев будет главным арбитром матча основного этапа Лиги Европы УЕФА по футболу "Бранн" (Норвегия) - "Утрехт" (Нидерланды). Помощниками Агаева станут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.
Очередное назначение азербайджанского судьи ФИФА
Азербайджанский судья ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение.
Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, Агаев будет главным арбитром матча основного этапа Лиги Европы УЕФА по футболу "Бранн" (Норвегия) - "Утрехт" (Нидерланды).
Помощниками Агаева станут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функции четвертого арбитра выполнит Инглаб Мамедов. Венгр Томаш Богнар назначен арбитром на VAR, а Ференц Карако - AVAR.
Матч состоится 2 октября на стадионе "Бранн" в Бергене.
