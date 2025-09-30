Президент Ильхам Алиев: Италия для нас - первый торговый партнер

За эти годы отношения между Азербайджаном и Италией развивались очень стремительно и по самым разным направлениям. Политические отношения находятся на самом высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

Глава государства подчеркнул, что Италия является для нас первым торговым партнером.