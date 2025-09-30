İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.

Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir.