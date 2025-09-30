https://news.day.az/azerinews/1784555.html İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.
İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре