Трамп вновь предложить Канаде войти в состав США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что пару недель назад обсуждал с Канадой будущую систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" и вновь предложил Оттаве стать частью Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом он заявил во время выступления на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, трансляцию ведет телеканал Fox News.

"Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться [к системе ПРО "Золотой купол"], на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране?"", - сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, он предложил Канаде стать 51-м штатом и получить ПРО бесплатно.