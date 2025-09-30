Обнародован объем роста пакета социальных реформ за последние семь лет в Азербайджане

В 2018-2025 годах было реализовано пять крупных пакетов социальных реформ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Министр отметил, что ежегодный дополнительный финансовый потенциал этих реформ составил 7,6 миллиарда манатов и охватил 4 миллиона человек.

Он подчеркнул, что за семь лет минимальная заработная плата увеличилась в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, а среднемесячный размер пенсии - в 2,6 раза.

"При этом объем социальных пособий и пенсионных выплат увеличился в 5 раз, достигнув 1,9 миллиарда манатов. Средний размер адресной государственной социальной помощи увеличился в 2,5 раза, прожиточный минимум - на 65%, а критерий нуждаемости - в 2,2 раза.

Кроме того, количество трудовых договоров увеличилось на 41%, до 1 млн 851 тысячи, и большая часть этого роста пришлась на частный сектор", - подчеркнул министр.