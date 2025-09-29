Азербайджан может повторить путь Дании в "зелёном переходе"

Опыт Дании показывает, что страны, опирающиеся на нефтяной сектор, тоже могут успешно начать "зелёный переход".

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках "Недели климатических действий" в Баку сказал генеральный директор Всемирного климатического фонда Йенс Нильсен.

Он отметил, что проведение COP в стране становится основой для долгосрочного продвижения "зелёной" повестки.

"В 2009 году, когда Копенгаген принимал COP, Дания была страной, во многом зависящей от нефти Северного моря. Но именно этот саммит дал толчок переходу к возобновляемой энергетике. Я надеюсь, что аналогичные процессы начнутся и в Азербайджане. Здесь существуют уникальные условия для развития ветроэнергетики в Каспийском море, а также потенциал для природных решений и устойчивого сельского хозяйства", - сказал Нильсен.